Дмитриев заявил, что Бретон ненавидит свободу слова

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил 23 декабря, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Как написала в социальной сети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. Дмитриев ответил на публикацию издания Politico, к которой прикреплена фотография Бретона с подписью "Бретон не ненавидит США, несмотря на то что они наложили на него санкции". "Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными". Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
