В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП

2026-01-25T21:07+0300

САРАТОВ, 25 янв - ПРАЙМ. Женщина и девочка пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспеции. Авария случилась в 15.00 мск в воскресенье вблизи поворота на поселок Новопушкинское Энгельсского района. По данным ГАИ, произошло столкновение автомобиля Jaecoo J7 под управлением женщины 1976 года рождения и микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Саратов - Дергачи под управлением водителя - мужчины 1966 года рождения. "В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены пассажиры автомашины Ford Transit: женщина 1978 года рождения и девочка 2012 года рождения (13 лет). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

