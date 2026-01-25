https://1prime.ru/20260125/dtp-866889649.html
В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП
В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП
Женщина и девочка пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспеции. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:07+0300
2026-01-25T21:07+0300
2026-01-25T21:07+0300
россия
общество
саратов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_0:237:2801:1813_1920x0_80_0_0_3644d0eca901c59e55149bc305783fc9.jpg
САРАТОВ, 25 янв - ПРАЙМ. Женщина и девочка пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспеции. Авария случилась в 15.00 мск в воскресенье вблизи поворота на поселок Новопушкинское Энгельсского района. По данным ГАИ, произошло столкновение автомобиля Jaecoo J7 под управлением женщины 1976 года рождения и микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Саратов - Дергачи под управлением водителя - мужчины 1966 года рождения. "В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены пассажиры автомашины Ford Transit: женщина 1978 года рождения и девочка 2012 года рождения (13 лет). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в областной Госавтоинспекции.
https://1prime.ru/20260118/dtp-866628999.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_ea499d47541c66f0b455ddc1fea913f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , саратов
РОССИЯ, Общество , САРАТОВ
В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП
В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП с маршруткой
САРАТОВ, 25 янв - ПРАЙМ. Женщина и девочка пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспеции.
Авария случилась в 15.00 мск в воскресенье вблизи поворота на поселок Новопушкинское Энгельсского района. По данным ГАИ, произошло столкновение автомобиля Jaecoo J7 под управлением женщины 1976 года рождения и микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Саратов - Дергачи под управлением водителя - мужчины 1966 года рождения.
"В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены пассажиры автомашины Ford Transit: женщина 1978 года рождения и девочка 2012 года рождения (13 лет). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в областной Госавтоинспекции.
В Псковской области четыре человека погибли в ДТП с поездом