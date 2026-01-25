Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж

https://1prime.ru/20260125/ekonomika-866885471.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg
ПЕКИН, 25 янв – ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, в 2026 году планирует увеличить поставки за рубеж на 24% за счет запуска новых моделей и расширения дилерской сети, заявил представитель компании Ли Юньфэй. По его словам, которые приводит газета South China Morning Post, китайский автопроизводитель в 2026 году рассчитывает продать на внешний рынок 1,3 миллиона электрокаров, что на 24,3% превысит показатель предыдущего года. "Мы запустим больше новых моделей на нескольких прибыльных рынках… Наша дилерская сеть будет расширяться", - цитирует Ли Юньфэя газета. Он отметил, что в 2025 году компания столкнулась с трудностями в наращивании продаж как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Повышение глобальной узнаваемости бренда, по его словам, станет катализатором для международной экспансии. Как уточнил представитель BYD, производственные мощности компании за пределами Китая увеличат выпуск продукции в 2026 году для удовлетворения растущего спроса. В частности, завод в Венгрии с годовой мощностью 150 тысяч автомобилей запустит производство весной. Также компания имеет заводы в Таиланде и Бразилии. По данным газеты, в 2025 году на экспорт пришлось около 23% от общего числа продаж BYD, который вырос на 7,7%, до 4,6 миллиона единиц. Доля зарубежных продаж увеличилась более чем в два раза по сравнению с 10% в 2024 году. В настоящее время международная дистрибьюторская сеть компании насчитывает около 2 тысяч дилеров, уточняет издание. Ранее агентство Bloomberg передавало, что китайская компания BYD в 2025 году впервые обошла американскую Tesla по мировым продажам электромобилей.
