Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/ekonomika-866885471.html
Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж
Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж - 25.01.2026, ПРАЙМ
Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж
Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, в 2026 году планирует увеличить поставки за рубеж на 24% за счет запуска новых моделей и | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T18:47+0300
2026-01-25T18:47+0300
бизнес
китай
венгрия
таиланд
byd
south china morning post
bloomberg
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg
ПЕКИН, 25 янв – ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, в 2026 году планирует увеличить поставки за рубеж на 24% за счет запуска новых моделей и расширения дилерской сети, заявил представитель компании Ли Юньфэй. По его словам, которые приводит газета South China Morning Post, китайский автопроизводитель в 2026 году рассчитывает продать на внешний рынок 1,3 миллиона электрокаров, что на 24,3% превысит показатель предыдущего года. "Мы запустим больше новых моделей на нескольких прибыльных рынках… Наша дилерская сеть будет расширяться", - цитирует Ли Юньфэя газета. Он отметил, что в 2025 году компания столкнулась с трудностями в наращивании продаж как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Повышение глобальной узнаваемости бренда, по его словам, станет катализатором для международной экспансии. Как уточнил представитель BYD, производственные мощности компании за пределами Китая увеличат выпуск продукции в 2026 году для удовлетворения растущего спроса. В частности, завод в Венгрии с годовой мощностью 150 тысяч автомобилей запустит производство весной. Также компания имеет заводы в Таиланде и Бразилии. По данным газеты, в 2025 году на экспорт пришлось около 23% от общего числа продаж BYD, который вырос на 7,7%, до 4,6 миллиона единиц. Доля зарубежных продаж увеличилась более чем в два раза по сравнению с 10% в 2024 году. В настоящее время международная дистрибьюторская сеть компании насчитывает около 2 тысяч дилеров, уточняет издание. Ранее агентство Bloomberg передавало, что китайская компания BYD в 2025 году впервые обошла американскую Tesla по мировым продажам электромобилей.
https://1prime.ru/20251231/elektromobili-866111426.html
китай
венгрия
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_4ae9a13ad7e2ac8fb4fd073b30e47916.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, венгрия, таиланд, byd, south china morning post, bloomberg, мировая экономика
Бизнес, КИТАЙ, ВЕНГРИЯ, ТАИЛАНД, BYD, South China Morning Post, Bloomberg, Мировая экономика
18:47 25.01.2026
 
Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж

Китайская BYD увеличит поставки электромобилей за рубеж на 24%

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка. Архивное фото
© Unsplash/Chuttersnap
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 25 янв – ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD, в 2026 году планирует увеличить поставки за рубеж на 24% за счет запуска новых моделей и расширения дилерской сети, заявил представитель компании Ли Юньфэй.
По его словам, которые приводит газета South China Morning Post, китайский автопроизводитель в 2026 году рассчитывает продать на внешний рынок 1,3 миллиона электрокаров, что на 24,3% превысит показатель предыдущего года.
"Мы запустим больше новых моделей на нескольких прибыльных рынках… Наша дилерская сеть будет расширяться", - цитирует Ли Юньфэя газета.
Он отметил, что в 2025 году компания столкнулась с трудностями в наращивании продаж как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Повышение глобальной узнаваемости бренда, по его словам, станет катализатором для международной экспансии.
Как уточнил представитель BYD, производственные мощности компании за пределами Китая увеличат выпуск продукции в 2026 году для удовлетворения растущего спроса. В частности, завод в Венгрии с годовой мощностью 150 тысяч автомобилей запустит производство весной. Также компания имеет заводы в Таиланде и Бразилии.
По данным газеты, в 2025 году на экспорт пришлось около 23% от общего числа продаж BYD, который вырос на 7,7%, до 4,6 миллиона единиц. Доля зарубежных продаж увеличилась более чем в два раза по сравнению с 10% в 2024 году. В настоящее время международная дистрибьюторская сеть компании насчитывает около 2 тысяч дилеров, уточняет издание.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что китайская компания BYD в 2025 году впервые обошла американскую Tesla по мировым продажам электромобилей.
Электромобиль, зарядка
В России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей
31 декабря 2025, 13:19
 
БизнесКИТАЙВЕНГРИЯТАИЛАНДBYDSouth China Morning PostBloombergМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала