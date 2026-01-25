https://1prime.ru/20260125/ekonomika-866885996.html

Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике

Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике - 25.01.2026, ПРАЙМ

Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в воскресенье спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T19:03+0300

2026-01-25T19:03+0300

2026-01-25T19:24+0300

оаэ

рф

украина

кирилл дмитриев

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852287598_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_95859be0ca19d876f5edd1326680ccf9.jpg

АБУ-ДАБИ, 25 янв – ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в воскресенье спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между РФ и ОАЭ в экономике и инвестициях, сообщило госагентство WAM."Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева... В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также ряд других тем, представляющих интерес для обеих сторон", - сообщило агентство.В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.

https://1prime.ru/20260104/biznes-866199688.html

оаэ

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, рф, украина, кирилл дмитриев, мировая экономика