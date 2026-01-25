https://1prime.ru/20260125/ekonomika-866885996.html
Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике
АБУ-ДАБИ, 25 янв – ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в воскресенье спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между РФ и ОАЭ в экономике и инвестициях, сообщило госагентство WAM."Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева... В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также ряд других тем, представляющих интерес для обеих сторон", - сообщило агентство.В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
