Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике - 25.01.2026
Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике
2026-01-25T19:03+0300
2026-01-25T19:24+0300
АБУ-ДАБИ, 25 янв – ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в воскресенье спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между РФ и ОАЭ в экономике и инвестициях, сообщило госагентство WAM."Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева... В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также ряд других тем, представляющих интерес для обеих сторон", - сообщило агентство.В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
19:03 25.01.2026 (обновлено: 19:24 25.01.2026)
 
Президент ОАЭ принял Дмитриева, стороны обсудили сотрудничество в экономике

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 25 янв – ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в воскресенье спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между РФ и ОАЭ в экономике и инвестициях, сообщило госагентство WAM.
"Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева... В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также ряд других тем, представляющих интерес для обеих сторон", - сообщило агентство.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Бизнес ОАЭ настроен на вложения в активы в России, заявил генконсул
4 января, 08:10
