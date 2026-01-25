https://1prime.ru/20260125/ekonomika-866888087.html
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
2026-01-25T20:24+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном заявил, что весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ. Ранее госагентство WAM сообщило, что президент ОАЭ принял Дмитриева в воскресенье, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в экономике и инвестициях. "Очень ценю встречу с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и их миротворческой деятельностью", - написал Дмитриев в соцсети X. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
