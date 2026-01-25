https://1prime.ru/20260125/eks-razvedchik-866873935.html
Экс-разведчик рассказал о модернизации сил ядерного сдерживания России
технологии
экономика
россия
сша
рф
скотт риттер
владимир путин
нато
всу
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Россия модернизировала свои силы ядерного сдерживания вследствие действий США, на сегодняшний день они являются самыми современными в мире, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Из-за действий США Россия модернизировала свои стратегические ядерные силы. На сегодняшний день российские силы ядерного сдерживания самые современные, самые опасные в мире. У России есть чрезвычайно разрушительное оружие с высокой живучестью, которое может побороть любую систему противоракетной обороны, которой США обладают или планируют обзавестись. Так что, говоря о балансе стратегических сил, сейчас Россия впервые за долгое время пользуется стратегическим преимуществом", - полагает он.
Как отметил бывший разведчик, американский арсенал стратегических вооружений, напротив, значительно устарел, а на производство новых ракет необходимо серьезное финансирование. При этом Риттер указал, что настоящим прорывом стало и появление в российском арсенале ракеты "Орешник".
"Американская экономика ослаблена. Стратегическое превосходство на стороне России. Соединенные Штаты вынуждены тратить триллионы долларов, которых у нас нет, на модернизацию своих стратегических возможностей", - подчеркнул он.
Двадцать первого ноября 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Как заявлял президент РФ Владимир Путин, испытания "Орешника" были проведены в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.
