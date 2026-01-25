https://1prime.ru/20260125/energoatom-866883099.html

В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы с "Энергоатомом"

25.01.2026

В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы с "Энергоатомом"

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что будет писать заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из-за схемы, по которой... | 25.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что будет писать заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из-за схемы, по которой украинская национальная компания "Энергоатом" потеряла 2 миллиарда гривен (46,3 миллиона долларов) на продажах электроэнергии. Ранее Железняк сообщал, что люди соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела о коррупции в энергетике на Украине, продолжают зарабатывать деньги на "Энергоатоме", а в январе была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла около 2 миллиардов гривен. Позже компания "Д.Трейдинг", которая входит в украинскую группу ДТЭК и занимается вопросами поставок энергоресурсов, сообщила об инициировании досрочного расторжения крупного договора с "Энергоатомом", который был заключен на последнем "энергетическом аукционе" 14 января. "После того как схема вышла в публичное пространство и отказался ДТЭК, "Энергоатом", наконец, вчера 21.00 (22.00 по мск - ред.) разослал письмо другим трейдерам. Типа: "Давайте добровольно вы подумаете расторгнуть с нами договор на эту поставку". И это полная профанация", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, период поставки купленной на аукционе электроэнергии по сниженной цене – 21 – 31 января и каждый день такой "бюрократии и затягивания - это средства трейдерам и минус для "Энергоатома". "Думаю, большинство участников схемы просто где-то 29-30 числа добровольно остановят контакт, уже все и так заработали… Мы будем подавать заявление в НАБУ на эту очевидную историю и так же будет заявление по статье 232 относительно инсайдерской торговли на рынке электроэнергии тоже", - добавил Железняк. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

