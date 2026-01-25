https://1prime.ru/20260125/ermak-866884204.html

Стало известно, кем в данный момент работает Ермак

Стало известно, кем в данный момент работает Ермак

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак вернулся к работе адвоката, следует из данных Национальной ассоциации адвокатов Украины. В его профиле указано, что право на юридическую практику было восстановлено 23 января 2026 года. Работу адвокатом Ермак приостановил 20 февраля 2020 года, когда был назначен на пост главы офиса президента. До этого он занимался адвокатской деятельностью почти 25 лет. Ермак покинул свою должность в ноябре прошлого года, после обысков в его квартире, связанные с коррупционным скандалом в украинской энергетике, в центре которого оказался бизнесмен и союзник Зеленского, Тимур Миндич. New York Post 29 ноября опубликовало сообщение, в котором Ермак утверждал, что собирается отправиться на фронт. Однако депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится не в зоне боевых действий, а в здании службы внешней разведки Украины, откуда, как предполагается, он пытается контролировать своих сторонников во власти. Между тем, 15 декабря депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что СВР не числит Ермака в своих рядах.

