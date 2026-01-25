Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров - 25.01.2026
Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров
Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров
2026-01-25T17:50+0300
2026-01-25T17:50+0300
ПАРИЖ, 25 янв - ПРАЙМ. Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс. "(Выпускаемый - ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", - сообщает телеканал. По словам главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани, эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное число поставленных Киеву БПЛА не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
17:50 25.01.2026
 
Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров

France 24: Франция передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв - ПРАЙМ. Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"(Выпускаемый - ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", - сообщает телеканал.
По словам главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани, эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное число поставленных Киеву БПЛА не указывается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
