https://1prime.ru/20260125/frantsiya--866884546.html

Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров

Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров - 25.01.2026, ПРАЙМ

Франция передала ВСУ несколько ударных дронов дальностью до 500 километров

Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T17:50+0300

2026-01-25T17:50+0300

2026-01-25T17:50+0300

вооружения

украина

киев

запад

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg

ПАРИЖ, 25 янв - ПРАЙМ. Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс. "(Выпускаемый - ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", - сообщает телеканал. По словам главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани, эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное число поставленных Киеву БПЛА не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260111/vsu-866381874.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, сергей лавров, нато, мид рф