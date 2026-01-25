Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КИШИНЕВ, 25 янв - ПРАЙМ. Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии, но гагаузы готовы бороться за них на улицах, заявил РИА Новости исполняющий обязанности председателя гагаузского исполнительного комитета, замглавы Гагаузии Илья Узун. ЦИК Гагаузии 21 января сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии. "Мы понимаем, что целью изменений было отнять полномочия Гагаузии, но ничего не получится. Народ выйдет и отстоит свои права и законы. Только депутаты народного собрания имеют право назначать или отменять выборы", - заявил Узун. По его словам, у гагаузов есть всего одно четкое требование, они хотят, чтобы Кишинев соблюдал закон об особом правовом статусе Гагаузии и не пытался в него вмешиваться. Узун объяснил, что Кишинев не имел права вмешиваться в работу центризбиркома Гагаузии. "Молдавский ЦИК пытается подставить подконтрольных членов и отсечь патриотов, защищающих Гагаузию, заменяя их на своих людей, таких как агитбригады или определённые персонажи. Но если они хотят справедливости, пусть эти люди идут на выборы — народ даст им оценку 0. Такие люди не пройдут, потому что служат не народу, а евро и доллару", - подчеркнул Узун. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
