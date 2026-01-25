https://1prime.ru/20260125/gintsburg--866883722.html

Гинцбург рассказал, при каких условиях вирус Нипах может попасть в Россию

туризм

здоровье

общество

индия

александр гинцбург

роспотребнадзор

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал условия, при которых вирус Нипах может попасть в Россию. Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. "То, что этот вирус может быть завезен с инфицированными в нашу страну - это более-менее очевидно, по той простой причине, что он довольно широко сейчас распространен. Еще лет 20 тому назад он в основном был в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на этих островах, насколько я знаю, то сейчас он гуляет по всей Индии", - сказал Гинцбург РИА Новости. Он добавил, что вирус Нипах время от времени будет завозиться в соседние страны, с которыми есть туристический и рабочий обмен. "Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно", - отметил Гинцбург. Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

