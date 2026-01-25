https://1prime.ru/20260125/gintsburg-866882642.html

Гинцбург рассказал об особой опасности вируса Нипах

2026-01-25T15:44+0300

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах. "Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двухсторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели", - рассказал Гинцбург в интервью деловой газете "Взгляд". Он также отметил, что из-за активного авиасообщения между Россией и Индией существует "реальная опасность" попадания в страну Нипаха. Также, по его мнению, есть вероятность пропустить эту инфекцию на уровне карантинных мер. Гинцбург сказал, что крупных вспышек Нипаха не зафиксировано, но в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. "В связи с этим России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование", - считает эпидемиолог. По данным газеты, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах, один человек находится в критическом состоянии. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.

