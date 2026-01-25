https://1prime.ru/20260125/gintsburg-866884355.html
Гинцбург рассказал о симптомах вируса Нипах
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Вирус Нипах имеет симптомы острого респираторного заболевания (ОРЗ), а также очень часто дает осложнения, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. "Симптоматика определяется как любого, соответственно, вируса, который воздушно-капельным, в первую очередь, путем передается, насколько я себе представляю, симптомы ОРЗ. Плюс очень часто он дает осложнения, да, насколько я знаю, менингитовые осложнения", - сказал Гинцбург. Он добавил, что любой вирус вызывает снижение иммунитета - это общий закон вирусологии, к вирусу Нипах может присоединиться бактериальная или легочная инфекция в зависимости от иммунной системы. К естественным переносчикам вируса относятся летучие мыши. "От человека к человеку он, насколько я знаю, тоже стал передаваться. Пока что не очень сильно, но передается, типа как вирус птичьего гриппа H5N1", - заключил Гинцбург. Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
