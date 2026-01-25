https://1prime.ru/20260125/gintsburg-866884355.html

Гинцбург рассказал о симптомах вируса Нипах

Гинцбург рассказал о симптомах вируса Нипах - 25.01.2026, ПРАЙМ

Гинцбург рассказал о симптомах вируса Нипах

Вирус Нипах имеет симптомы острого респираторного заболевания (ОРЗ), а также очень часто дает осложнения, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T17:41+0300

2026-01-25T17:41+0300

2026-01-25T17:42+0300

здоровье

общество

индия

александр гинцбург

роспотребнадзор

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/14/833921424_0:41:1860:1087_1920x0_80_0_0_cacb0041c3d3f32d6a019628f82f4ffc.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Вирус Нипах имеет симптомы острого респираторного заболевания (ОРЗ), а также очень часто дает осложнения, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. "Симптоматика определяется как любого, соответственно, вируса, который воздушно-капельным, в первую очередь, путем передается, насколько я себе представляю, симптомы ОРЗ. Плюс очень часто он дает осложнения, да, насколько я знаю, менингитовые осложнения", - сказал Гинцбург. Он добавил, что любой вирус вызывает снижение иммунитета - это общий закон вирусологии, к вирусу Нипах может присоединиться бактериальная или легочная инфекция в зависимости от иммунной системы. К естественным переносчикам вируса относятся летучие мыши. "От человека к человеку он, насколько я знаю, тоже стал передаваться. Пока что не очень сильно, но передается, типа как вирус птичьего гриппа H5N1", - заключил Гинцбург. Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

https://1prime.ru/20260125/virus-866883902.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , индия, александр гинцбург, роспотребнадзор, минздрав