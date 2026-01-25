https://1prime.ru/20260125/gosduma-866872985.html

В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом "полезных" сервисов для автомобилистов - антирадаров, навигаторов, приложений для отображения камер и дорожной обстановки. Злоумышленники целенаправленно играют на желании водителей сэкономить и получить доступ к таким сервисам бесплатно", - сказал Немкин. Депутат отметил, что, как правило, распространение происходит через анонимные Telegram-каналы, рекламные объявления и пиратские сайты, где пользователям предлагают скачать APK-файл в обход официальных магазинов приложений. Такие файлы, по его словам, маскируются под популярные названия, используют иконки и интерфейсы, визуально похожие на легальные сервисы, что снижает настороженность пользователя. "После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа - к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения, подменять окна авторизации или инициировать несанкционированные списания средств со счетов без ведома владельца устройства", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что опасность подобных схем в том, что пользователь часто не замечает момент компрометации: приложение может некоторое время имитировать работу "антирадара", одновременно выполняя вредоносные функции в фоновом режиме. "Для защиты важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены: устанавливать приложения только из официальных магазинов, не загружать APK-файлы с неизвестных ресурсов, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и использовать антивирусное ПО. Любые предложения скачать "бесплатный" сервис для автомобилистов из сторонних источников должны рассматриваться как потенциальная угроза", - рассказал Немкин.

