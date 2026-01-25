Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/gosduma-866872985.html
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов
В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов,... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T02:43+0300
2026-01-25T02:50+0300
технологии
россия
бизнес
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866872985.jpg?1769298655
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. "В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом "полезных" сервисов для автомобилистов - антирадаров, навигаторов, приложений для отображения камер и дорожной обстановки. Злоумышленники целенаправленно играют на желании водителей сэкономить и получить доступ к таким сервисам бесплатно", - сказал Немкин. Депутат отметил, что, как правило, распространение происходит через анонимные Telegram-каналы, рекламные объявления и пиратские сайты, где пользователям предлагают скачать APK-файл в обход официальных магазинов приложений. Такие файлы, по его словам, маскируются под популярные названия, используют иконки и интерфейсы, визуально похожие на легальные сервисы, что снижает настороженность пользователя. "После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа - к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения, подменять окна авторизации или инициировать несанкционированные списания средств со счетов без ведома владельца устройства", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что опасность подобных схем в том, что пользователь часто не замечает момент компрометации: приложение может некоторое время имитировать работу "антирадара", одновременно выполняя вредоносные функции в фоновом режиме. "Для защиты важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены: устанавливать приложения только из официальных магазинов, не загружать APK-файлы с неизвестных ресурсов, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и использовать антивирусное ПО. Любые предложения скачать "бесплатный" сервис для автомобилистов из сторонних источников должны рассматриваться как потенциальная угроза", - рассказал Немкин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес, госдума, единая россия
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Госдума, Единая Россия
02:43 25.01.2026 (обновлено: 02:50 25.01.2026)
 
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов

РИА Новости: Немкин рассказал о мошенничестве с приложениями для автомобилистов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом "полезных" сервисов для автомобилистов - антирадаров, навигаторов, приложений для отображения камер и дорожной обстановки. Злоумышленники целенаправленно играют на желании водителей сэкономить и получить доступ к таким сервисам бесплатно", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что, как правило, распространение происходит через анонимные Telegram-каналы, рекламные объявления и пиратские сайты, где пользователям предлагают скачать APK-файл в обход официальных магазинов приложений. Такие файлы, по его словам, маскируются под популярные названия, используют иконки и интерфейсы, визуально похожие на легальные сервисы, что снижает настороженность пользователя.
"После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа - к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения, подменять окна авторизации или инициировать несанкционированные списания средств со счетов без ведома владельца устройства", - подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что опасность подобных схем в том, что пользователь часто не замечает момент компрометации: приложение может некоторое время имитировать работу "антирадара", одновременно выполняя вредоносные функции в фоновом режиме.
"Для защиты важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены: устанавливать приложения только из официальных магазинов, не загружать APK-файлы с неизвестных ресурсов, внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и использовать антивирусное ПО. Любые предложения скачать "бесплатный" сервис для автомобилистов из сторонних источников должны рассматриваться как потенциальная угроза", - рассказал Немкин.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала