В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для семей с детьми

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять субсидии на аренду жилья для студенческих семей с детьми, не обеспеченных местом в общежитии. Обращение с соответствующим предложением к главе Минобрнауки Валерию Фалькову имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю разработать и внедрить механизм целевого субсидирования (компенсации) части расходов на аренду жилья для студенческих семей с детьми, не обеспеченных местом в общежитии", - сказано в документе. Согласно инициативе, данная субсидия должна предоставляться студентам, которые совмещают очное обучение в государственном вузе с воспитанием детей. Отмечается, что право на поддержку может появиться у студентов, состоящих в официальном браке или являющихся одинокими родителями, которые имеют несовершеннолетнего ребенка и не обеспечены местом в университетском общежитии из-за его отсутствия или неподходящих условий. "Размер субсидии может составлять от 50 до 70% от среднерыночной стоимости найма однокомнатной квартиры в конкретном городе или районе. Для получения выплаты студент обязан предоставить пакет документов, включающий договор аренды жилья, свидетельства о браке и рождении ребенка, а также официальную справку из вуза, подтверждающую отсутствие свободных мест в общежитии или невозможность заселения по условиям", - подчеркивается в обращении. По мнению вице-спикера Госдумы, наличие ребенка предъявляет принципиально иные требования к условиям проживания, делая невозможным размещение в стандартном студенческом общежитии (например, в комнате на 3-4 человека). Он отметил, что отсутствие доступного жилья зачастую ставит студенческие семьи перед выбором: отказаться от обучения или нести непосильное финансовое бремя, снимая квартиру, что негативно сказывается на успеваемости родителей-студентов, а также на здоровье и благополучии всей семьи, включая детей. "Сложившаяся ситуация ведет к росту социальной напряженности, повышению риска отчисления талантливых молодых людей, оказывает негативное влияние на желании студенческой молодежи вступать в семейные отношения и создает барьер для рождения детей", - считает Чернышов.

