https://1prime.ru/20260125/guf-866880596.html

С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей

С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей - 25.01.2026, ПРАЙМ

С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей

С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T12:52+0300

2026-01-25T12:52+0300

2026-01-25T12:52+0300

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863434074_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_8db6b2b6210ef6b9090550b60a9fb540.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным приставов, на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбуждено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон администратора. Суд назначил Гуфу запрет определённых действий, позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.

https://1prime.ru/20260123/vs-866840958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия