С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей - 25.01.2026
С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным приставов, на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбуждено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон администратора. Суд назначил Гуфу запрет определённых действий, позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.
Финансы, РОССИЯ
12:52 25.01.2026
 
С рэпера Гуфа начали принудительное взыскание 12 тысяч рублей

© РИА Новости . Антон ВолковРэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным приставов, на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбуждено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон администратора. Суд назначил Гуфу запрет определённых действий, позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.
Заголовок открываемого материала