Мошенники начали предлагать жертвам "работающую версию" WhatsApp*

2026-01-25T11:44+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать потенциальным жертвам "работающую версию WhatsApp"*, предупредило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."С начала января зафиксирован новый всплеск мошеннических рассылок, связанных с мессенджером WhatsApp*. Злоумышленники массово рассылают фишинговые смс и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы "обновлённой" или "работающей" версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых - получить доступ к вашим личным и платёжным данным", – говорится в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, после перехода по такой ссылке и установки фейкового приложения устройство может быть заражено вирусом. Мошенники могут получить полный доступ к гаджету жертвы и украсть ее персональные данные и деньги."По оценкам экспертов, только в январе зафиксированы тысячи подобных попыток атак, и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp* в России", – предупреждают в полиции Петербурга.Профильное управление ГУМВД советует не переходить по подозрительным ссылкам из писем и сообщений, даже если их прислали знакомые. Также не рекомендуется скачивать приложения и обновления вне официальных магазинов.Ранее в ноябре пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

2026

