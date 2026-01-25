https://1prime.ru/20260125/ii-866879566.html

Эксперт назвал самые востребованные специальности в сфере ИИ в 2026 году

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Появление автономных решений на базе искусственного интеллекта, а также активное внедрение таких технологий приведет к тому, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по безопасности искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности MWS AI (входит в Erion, объединяющую нетелеком-активы МТС) Андрей Коршунов. "На фоне появления автономных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ-агентов) и активного внедрения ИИ в критически важные сферы - такие как финансы, промышленность и государственные сервисы - в 2026 году значительно вырастет спрос на специалистов по безопасности искусственного интеллекта", - сказал Коршунов. Он объяснил, что ИИ-агенты, которые внедряются в компаниях, могут взаимодействовать с внешней средой - например почтой, календарем, корпоративными системами. И из-за этого к ним должны предъявляться повышенные требования к безопасности. Эксперт считает, что такие условия приведут либо к появлению узкопрофильных специалистов по безопасности ИИ, либо к развитию необходимых компетенций у существующих специалистов по информационной безопасности. По его мнению, наиболее реалистичным является второй сценарий - спрос на такие навыки кратно вырастет именно в компаниях-потребителях ИИ-решений. А узкопрофильные сотрудники будут востребованы у разработчиков ИИ-решений и в компаниях, специализирующихся на информационной безопасности. Он отметил, что в дальнейшем росту спроса на таких специалистов будет способствовать развитие регуляторики по части безопасности ИИ-решений. "В российских банках уже появляется новая должность - директор по ИИ-безопасности. Однако она характерна преимущественно для крупнейших компаний. Не все организации могут позволить себе такого специалиста. Из-за стремительного развития технологий ключевым навыком становится способность к самообучению и быстрому усвоению информации - необходимо постоянно "держать руку на пульсе", - добавил Коршунов.

