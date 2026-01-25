https://1prime.ru/20260125/ipoteka-866833909.html

Рассчитано, когда средний платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей

2026-01-25T02:02+0300

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Рассчитывать средний платеж по ипотеке в РФ все равно что измерять среднюю температуру по больнице. Однако исходя из ряда экономических факторов можно предположить, при каких условиях выплаты серьезно снизятся, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Малькова.Основным фактором, влияющим на размер процента по ипотечным кредитам, является ключевая ставка ЦБ РФ. В качестве примера ставка ЦБ в 21% в декабре 2024 года привела к пиковым размерам процента по ипотечным кредитам в 29,09% (по данным аналитики Дом.РФ). Снижение ставки ЦБ к концу 2025 года до 16% позволило снизить средний процент по ипотечным кредитам до 21,21%. Средний платеж, по разным подсчетам, сейчас составляет 95-100 тысяч рублей (по новым займам).Прогнозируемое Минфином дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году должно отразиться и на условиях ипотеки. Если ставка к концу года снизится до 12-13%, как ожидают финансовые власти, то средняя ставка по ипотеке составит около 15-16%. Тогда средний платеж может опуститься в район 55-60 тысяч рублей. Если ипотечные ставки опустятся до 12% - а именно этот уровень многие экономисты считают комфортным для массовой рыночной ипотеки, можно будет говорить о снижении среднего платежа в район 50 тысяч рублей."Но ставки не берутся из воздуха. Их размер, следовательно, выплаты по ипотеке зависят, в том числе, от экономической ситуации и уровня инфляции в стране, конкуренции между кредитными учреждениями, программ государственной поддержки и т.д.", - отметила экономист.Размер ипотеки и процентная ставка также могут зависеть от размера первоначального взноса. Некоторые банки предлагают снижение ставки по кредиту при увеличении первоначального взноса. Это, в свою очередь, позволит снизить размер ежемесячного платежа.Частичное досрочное погашение ипотечного кредита в виде внесения дополнительных платежей также позволит сократить сумму ежемесячного платежа и сэкономить на процентах, поскольку вся сумма внеочередного платежа идет на погашение основного долга, добавила Юлия Малькова.Если условия по рыночной ипотеке изменились в лучшую сторону, а вы уже взяли кредит на менее выгодных условиях, можно воспользоваться возможностями рефинансирования займа. Это досрочное погашение имеющегося кредита за счет вновь полученного на лучших условиях.Однако следует иметь в виду возможные требования банков по минимальному сроку, прошедшему с момента оформления первоначальной ипотеки и отсутствию просрочек по текущим займам. Кроме того, необходимо внимательно изучить условия перекредитования на предмет возможных дополнительных условий (обязательного страхования и т.д.), заключила экономист.

