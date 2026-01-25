Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260125/kallas-866884032.html
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комментаторы немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас."Никогда не думал, что буду согласен с россиянами", — написал Steve L."ЕС специально назначил русофоба главой своего дипломатического органа", — отметил Bernd W."Возможно, он не единственный, кто так думает. Многие западные политики схожего мнения", — добавил Dombacher M."Любой человек, знакомый с политическими взглядами Каллас, понимает, что переговоры с ней бессмысленны", — подчеркнул Dirk."Каллас никогда не демонстрировала дипломатических способностей в прошлом. Я воспринимаю ее как сторонницу жесткой линии, охваченной русофобией", — резюмировал Juergen T.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каи Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокациейВ конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
17:35 25.01.2026 (обновлено: 17:37 25.01.2026)
 

Заявление Кремля о Каллас вызвало внезапную реакцию в Германии

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комментаторы немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас.
"Никогда не думал, что буду согласен с россиянами", — написал Steve L.
"ЕС специально назначил русофоба главой своего дипломатического органа", — отметил Bernd W.
"Возможно, он не единственный, кто так думает. Многие западные политики схожего мнения", — добавил Dombacher M.
"Любой человек, знакомый с политическими взглядами Каллас, понимает, что переговоры с ней бессмысленны", — подчеркнул Dirk.
"Каллас никогда не демонстрировала дипломатических способностей в прошлом. Я воспринимаю ее как сторонницу жесткой линии, охваченной русофобией", — резюмировал Juergen T.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каи Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
Заголовок открываемого материала