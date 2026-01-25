https://1prime.ru/20260125/kuleby-866873329.html
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Невеста бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй секс-шоп, на этот раз в польском Кракове, вскоре после начала отопительного сезона 2025 года на Украине, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Ранее Павелецкая предложила гражданам Украины греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.
Павелецкая, еще одна гражданка Украины и гражданка Польши являются соучредителями-партнерами общества с ограниченной ответственностью N'JOY, зарегистрированного 12 ноября 2025 года, с уставным капиталом в 5 тысяч злотых (более 105 тысяч рублей), свидетельствуют изученные РИА Новости данные реестра коммерческих организаций Польши.
При этом в Киеве у Павелецкой есть магазин с таким же названием, специализирующийся на продаже товаров для взрослых.
Расположение в Кракове подобрано в соответствии со специализацией - магазин находится на первом этаже апарт-отеля.
Согласно доступным юридическим данным, организация специализируется на продаже одежды, косметики и продуктов гигиены.
Сам Кулеба в своих соцсетях призывал жителей Украины попить кофе вне дома, пообедать в ресторане и купить что-нибудь вкусное в киоске на фоне сложной экономической ситуации и постоянных отключений электроэнергии и отопления. В комментариях к записи жители Украины пошутили, что возьмут ради этого кредит, назвали Кулебу лицемером и сказали, что хорошо бы государству заняться поддержкой бизнеса.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
