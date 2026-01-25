Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией - 25.01.2026
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией - 25.01.2026, ПРАЙМ
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией
Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. | 25.01.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. Накануне утром в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. "Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими "Каменный Лог" и "Бенякони"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там отмечается, что, по информации, размещенной на сайте литовской таможни, таможенные информационные системы, которые временно были недоступны, должны были заработать вчера вечером. "Вместе с тем, из пункта пропуска "Бенякони" со вчерашних 15.00 (совпадает с мск) по настоящее время литовские контролирующие службы не приняли ни одного авто. В электронной очереди на выезд в Литву сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что из пункта пропуска "Каменный Лог" принимают транспорт частично и оформляют в ручном режиме. За последние 12 часов здесь границу пересекло в обоих направлениях 40 грузовиков, в основном, порожних. Выезда из Белоруссии ожидает 140 транспортных средств. Со ссылкой на информацию от водителей говорится, что работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объеме к полудню. Оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в таможкомитете. В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
11:29 25.01.2026
 
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией

Таможенный комитет Белоруссии: Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур

МИНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет.
Накануне утром в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись.
"Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими "Каменный Лог" и "Бенякони"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что, по информации, размещенной на сайте литовской таможни, таможенные информационные системы, которые временно были недоступны, должны были заработать вчера вечером.
"Вместе с тем, из пункта пропуска "Бенякони" со вчерашних 15.00 (совпадает с мск) по настоящее время литовские контролирующие службы не приняли ни одного авто. В электронной очереди на выезд в Литву сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что из пункта пропуска "Каменный Лог" принимают транспорт частично и оформляют в ручном режиме. За последние 12 часов здесь границу пересекло в обоих направлениях 40 грузовиков, в основном, порожних. Выезда из Белоруссии ожидает 140 транспортных средств.
Со ссылкой на информацию от водителей говорится, что работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объеме к полудню.
Оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в таможкомитете.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
БЕЛОРУССИЯЛИТВАВильнюс
 
 
Заголовок открываемого материала