https://1prime.ru/20260125/litva--866879385.html

Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией

Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией - 25.01.2026, ПРАЙМ

Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией

Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T11:29+0300

2026-01-25T11:29+0300

2026-01-25T11:29+0300

белоруссия

литва

вильнюс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864168763_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0f705cde02fe3683d81b3c0f3a25871f.jpg

МИНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. Накануне утром в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. "Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими "Каменный Лог" и "Бенякони"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там отмечается, что, по информации, размещенной на сайте литовской таможни, таможенные информационные системы, которые временно были недоступны, должны были заработать вчера вечером. "Вместе с тем, из пункта пропуска "Бенякони" со вчерашних 15.00 (совпадает с мск) по настоящее время литовские контролирующие службы не приняли ни одного авто. В электронной очереди на выезд в Литву сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что из пункта пропуска "Каменный Лог" принимают транспорт частично и оформляют в ручном режиме. За последние 12 часов здесь границу пересекло в обоих направлениях 40 грузовиков, в основном, порожних. Выезда из Белоруссии ожидает 140 транспортных средств. Со ссылкой на информацию от водителей говорится, что работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объеме к полудню. Оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в таможкомитете. В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.

https://1prime.ru/20260120/peregovory-866701255.html

белоруссия

литва

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, литва, вильнюс