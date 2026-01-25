Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур - 25.01.2026
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T07:48+0300
2026-01-25T08:11+0300
07:48 25.01.2026 (обновлено: 08:11 25.01.2026)
 
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур

РИА Новости: Меркосур после соглашения с ЕС может освободить некоторые ниши

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять Россия, особенно это касается экспорта зерна и различных видов переработанной продукции, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Договор обсуждался более 25 лет и был подписан, несмотря на протесты фермеров в Европе. Они опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
"Россия может выиграть от соглашения косвенно за счет перераспределения мировых потоков. Если часть экспортных объемов Бразилии и Аргентины по мясу и сахару уходит в ЕС на более выгодных условиях, на отдельных третьих рынках высвобождается ниша, и туда проще нарастить поставки другим экспортерам, включая Россию, прежде всего по зерну и отдельным видам переработанной продукции", - полагает предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Одновременно с этим сделка может усилить конкуренцию ЕС за рынки Южной Америки в промышленности. Когда европейские товары вытеснят местных производителей в Южной Америке, Россия сможет предложить там более доступную промышленную продукцию и занять освободившуюся нишу, объяснила Мордвинова.
При этом соглашение не повлияет на российские поставки на сам рынок Меркосур, полагает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
"В том числе не увеличится конкуренция по основным статьям экспорта РФ в Меркосур: удобрения, нефть и нефтепродукты, - по ним ЕС нам не конкуренты", - отметил эксперт.
"Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока, Африки и Азии - регионы, где конкуренция со стороны южноамериканских производителей относительно меньше", - обратил внимание старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов.
 
