Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
2026-01-25T07:48+0300
2026-01-25T07:48+0300
2026-01-25T08:11+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
аргентина
бразилия
южная америка
ес
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять Россия, особенно это касается экспорта зерна и различных видов переработанной продукции, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Договор обсуждался более 25 лет и был подписан, несмотря на протесты фермеров в Европе. Они опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами. "Россия может выиграть от соглашения косвенно за счет перераспределения мировых потоков. Если часть экспортных объемов Бразилии и Аргентины по мясу и сахару уходит в ЕС на более выгодных условиях, на отдельных третьих рынках высвобождается ниша, и туда проще нарастить поставки другим экспортерам, включая Россию, прежде всего по зерну и отдельным видам переработанной продукции", - полагает предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова. Одновременно с этим сделка может усилить конкуренцию ЕС за рынки Южной Америки в промышленности. Когда европейские товары вытеснят местных производителей в Южной Америке, Россия сможет предложить там более доступную промышленную продукцию и занять освободившуюся нишу, объяснила Мордвинова. При этом соглашение не повлияет на российские поставки на сам рынок Меркосур, полагает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. "В том числе не увеличится конкуренция по основным статьям экспорта РФ в Меркосур: удобрения, нефть и нефтепродукты, - по ним ЕС нам не конкуренты", - отметил эксперт. "Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока, Африки и Азии - регионы, где конкуренция со стороны южноамериканских производителей относительно меньше", - обратил внимание старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов.
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
РИА Новости: Меркосур после соглашения с ЕС может освободить некоторые ниши
