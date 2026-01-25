ПВО уничтожила 13 украинских дронов над четырьмя регионами России

https://1prime.ru/20260125/minoborony-866893809.html

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать пятого января текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

