Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары

Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары - 25.01.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T06:23+0300

2026-01-25T06:23+0300

2026-01-25T06:54+0300

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек. "Предлагаю правительству… подержать население – перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что правительством утвержден перечень социально значимых товаров, на которые распространяется льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. По его словам, необходимо снизить льготную ставку вдвое - до 5%. "Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре. Например, в него почему-то не попали переработанные овощи и ряд других востребованных продуктов,... консервированный горошек, майонез, чай, или замороженная фасоль", - добавил политик.

2026

бизнес, россия