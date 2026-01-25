https://1prime.ru/20260125/mironov-866874271.html
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек. "Предлагаю правительству… подержать население – перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что правительством утвержден перечень социально значимых товаров, на которые распространяется льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. По его словам, необходимо снизить льготную ставку вдвое - до 5%. "Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре. Например, в него почему-то не попали переработанные овощи и ряд других востребованных продуктов,... консервированный горошек, майонез, чай, или замороженная фасоль", - добавил политик.
