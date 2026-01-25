https://1prime.ru/20260125/moskva-866891553.html
В ТЦ "Киевский" в Москве случилось возгорание в одном из ресторанов
2026-01-25T21:44+0300
2026-01-25T21:44+0300
2026-01-25T21:46+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации центра. "Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации. Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа. "Никаких повреждений нет, жертв нет - все в порядке. В 19.00 был этот инцидент, в 19.40 гости снова зашли в торговый центр", - заключили в администрации ТЦ.
