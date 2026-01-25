Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ТЦ "Киевский" в Москве случилось возгорание в одном из ресторанов
В ТЦ "Киевский" в Москве случилось возгорание в одном из ресторанов - 25.01.2026, ПРАЙМ
В ТЦ "Киевский" в Москве случилось возгорание в одном из ресторанов
Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших... | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации центра. "Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации. Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа. "Никаких повреждений нет, жертв нет - все в порядке. В 19.00 был этот инцидент, в 19.40 гости снова зашли в торговый центр", - заключили в администрации ТЦ.
21:44 25.01.2026 (обновлено: 21:46 25.01.2026)
 
В ТЦ "Киевский" в Москве случилось возгорание в одном из ресторанов

В ТЦ "Киевский" в Москве эвакуировали посетителей после срабатывания пожарной сигнализации

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации центра.
"Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации.
Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа.
"Никаких повреждений нет, жертв нет - все в порядке. В 19.00 был этот инцидент, в 19.40 гости снова зашли в торговый центр", - заключили в администрации ТЦ.
