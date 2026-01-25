https://1prime.ru/20260125/mvd-866880850.html
В МВД рассказали о схеме мошенничества с арендой аккаунтов через TikTok
В МВД рассказали о схеме мошенничества с арендой аккаунтов через TikTok
2026-01-25T13:19+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
tiktok
мвд
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Эксперты фиксируют информационную кампанию в TikTok, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, связанную с арендой аккаунтов сервисов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там уточняется, что злоумышленники размещают вирусные ролики с обещаниями "лёгких денег". Согласно сообщению, ролики рассчитаны на привлечение пользователей к аренде аккаунтов. В результате молодежь за деньги передает свои учетные записи, которые в дальнейшем используются колл-центрами для мошенничества и других противоправных действий, предупредили в ведомстве. "Передача аккаунтов третьим лицам, даже на короткий срок, может повлечь административную ответственность, а участие в организации и координации подобной деятельности — уголовную", - подчеркивается в сообщении.
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ.
Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эксперты фиксируют информационную кампанию в TikTok, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, связанную с арендой аккаунтов сервисов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что злоумышленники размещают вирусные ролики с обещаниями "лёгких денег". Согласно сообщению, ролики рассчитаны на привлечение пользователей к аренде аккаунтов.
В результате молодежь за деньги передает свои учетные записи, которые в дальнейшем используются колл-центрами для мошенничества и других противоправных действий, предупредили в ведомстве.
"Передача аккаунтов третьим лицам, даже на короткий срок, может повлечь административную ответственность, а участие в организации и координации подобной деятельности — уголовную", - подчеркивается в сообщении.
