https://1prime.ru/20260125/op-866872467.html

В ОП напомнили о штрафах за нарушение требований при выгуле животных

В ОП напомнили о штрафах за нарушение требований при выгуле животных - 25.01.2026, ПРАЙМ

В ОП напомнили о штрафах за нарушение требований при выгуле животных

Штраф до 30 тысяч рублей может грозить за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T01:52+0300

2026-01-25T01:52+0300

2026-01-25T01:54+0300

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866872467.jpg?1769295254

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Штраф до 30 тысяч рублей может грозить за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров напомнил, что ФЗ от 30.11.2024 года №440-ФЗ установлена ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. В частности, к таким требованиям относится соблюдение прав и законных интересов соседей в многоквартирных домах, обеспечение безопасности окружающих при выгуле питомцев, а также обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования. "Штраф за нарушение требований составляет для граждан 1500-3000 рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Вместо штрафа возможно предупреждение. Если статья предусматривает ответственность в виде предупреждения, оно должно быть вынесено без наложения штрафа", - сказал член ОП РФ. Машаров добавил, что предупреждение выносится в случае, если правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. "Если нарушение было выявлено в ходе государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в качестве минимальной меры ответственности установлен денежный штраф, а наказания в виде предупреждения не предусмотрено, то и в этом случае нарушитель имеет право на замену штрафа на предупреждение", - добавил Машаров. Эксперт также отметил, что замена штрафа на предупреждение может быть произведена по инициативе судьи, органа или должностного лица, в производстве которых находится дело, либо по инициативе (по ходатайству) лица, привлекаемого к административной ответственности.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф