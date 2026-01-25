https://1prime.ru/20260125/orban-866880267.html
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе
Владимир Зеленский должен осознать, что Венгрия не допустит запугивания и унижения в свой адрес, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен осознать, что Венгрия не допустит запугивания и унижения в свой адрес, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X."Венгрию не запугать. Главы государств приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Зеленскому следовало бы об этом помнить", — написал он.В четверг, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что "силы, стремящиеся уничтожить Европу," якобы свободно действуют даже на её территории. Более того, он добавил, что каждый "Виктор, который живет за счет европейских денег и предает интересы Европы, заслуживает подзатыльника." Зеленский уже не в первый раз делает неуважительные заявления в адрес венгерского премьер-министра, в частности, выражая свое мнение по поводу сомнений Орбана относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе
