Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе - 25.01.2026
https://1prime.ru/20260125/orban-866880267.html
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе - 25.01.2026
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе
Владимир Зеленский должен осознать, что Венгрия не допустит запугивания и унижения в свой адрес, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. | 25.01.2026
2026-01-25T11:47+0300
2026-01-25T11:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен осознать, что Венгрия не допустит запугивания и унижения в свой адрес, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X."Венгрию не запугать. Главы государств приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Зеленскому следовало бы об этом помнить", — написал он.В четверг, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что "силы, стремящиеся уничтожить Европу," якобы свободно действуют даже на её территории. Более того, он добавил, что каждый "Виктор, который живет за счет европейских денег и предает интересы Европы, заслуживает подзатыльника." Зеленский уже не в первый раз делает неуважительные заявления в адрес венгерского премьер-министра, в частности, выражая свое мнение по поводу сомнений Орбана относительно вступления Украины в Европейский Союз.
https://1prime.ru/20260124/siyryato-866870484.html
11:47 25.01.2026
 
Орбан сделал грозное предупреждение Зеленскому после инцидента в Давосе

Орбан: Зеленскому следует помнить, что Венгрию никто не запугает

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен осознать, что Венгрия не допустит запугивания и унижения в свой адрес, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
"Венгрию не запугать. Главы государств приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Зеленскому следовало бы об этом помнить", — написал он.
В четверг, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что "силы, стремящиеся уничтожить Европу," якобы свободно действуют даже на её территории. Более того, он добавил, что каждый "Виктор, который живет за счет европейских денег и предает интересы Европы, заслуживает подзатыльника."
Зеленский уже не в первый раз делает неуважительные заявления в адрес венгерского премьер-министра, в частности, выражая свое мнение по поводу сомнений Орбана относительно вступления Украины в Европейский Союз.
ВЕНГРИЯ ЕВРОПА УКРАИНА Виктор Орбан Владимир Зеленский
 
 
