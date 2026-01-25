Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/oreshkin-866881483.html
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира - 25.01.2026, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:18+0300
2026-01-25T14:18+0300
финансы
россия
рф
сша
газа
максим орешкин
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_72928f56685ce6f817b89df6100cf144.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из замороженных активов России достаточно прост: американским банкам нужно будет выполнить соответствующее поручение РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. "Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20260122/putin-866792558.html
рф
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d5307ae8be740d2569ec4a36b551dfbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, сша, газа, максим орешкин, владимир путин, дмитрий песков
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Газа, Максим Орешкин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:18 25.01.2026
 
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира

Орешкин объяснил, как передать средства из замороженных активов в Совет мира

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из замороженных активов России достаточно прост: американским банкам нужно будет выполнить соответствующее поручение РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов.
"Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.
Подписание устава Совета мира в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
22 января, 14:44
 
ФинансыРОССИЯРФСШАГазаМаксим ОрешкинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала