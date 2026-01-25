https://1prime.ru/20260125/oreshkin-866881483.html
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира - 25.01.2026, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:18+0300
2026-01-25T14:18+0300
2026-01-25T14:18+0300
финансы
россия
рф
сша
газа
максим орешкин
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_72928f56685ce6f817b89df6100cf144.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из замороженных активов России достаточно прост: американским банкам нужно будет выполнить соответствующее поручение РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. "Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20260122/putin-866792558.html
рф
сша
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d5307ae8be740d2569ec4a36b551dfbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, газа, максим орешкин, владимир путин, дмитрий песков
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Газа, Максим Орешкин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира
Орешкин объяснил, как передать средства из замороженных активов в Совет мира