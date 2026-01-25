https://1prime.ru/20260125/oreshkin-866881483.html

Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира

Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира - 25.01.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о механизме передачи средств из активов в Совет мира

25.01.2026

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин рассказал, что механизм возможной передачи в "Совет мира" по Газе одного миллиарда долларов из замороженных активов России достаточно прост: американским банкам нужно будет выполнить соответствующее поручение РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. "Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.

