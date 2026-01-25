https://1prime.ru/20260125/pasport--866881776.html

Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт

Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт - 25.01.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт

Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T14:32+0300

2026-01-25T14:32+0300

2026-01-25T14:32+0300

общество

бизнес

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте". Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях. Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20260114/pasport-866494481.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, рф, владимир путин