https://1prime.ru/20260125/pasport--866881776.html
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт - 25.01.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт
Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:32+0300
2026-01-25T14:32+0300
2026-01-25T14:32+0300
общество
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте". Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях. Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.
https://1prime.ru/20260114/pasport-866494481.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, рф, владимир путин
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт
Россияне смогут предъявлять электронный паспорт в салонах связи и больницах
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина
о "цифровом паспорте".
Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях.
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"