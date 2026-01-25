Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/pasport--866881776.html
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт - 25.01.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт
Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:32+0300
2026-01-25T14:32+0300
общество
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте". Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях. Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.
https://1prime.ru/20260114/pasport-866494481.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф, владимир путин
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
14:32 25.01.2026
 
Россияне смогут чаще применять цифровой паспорт

Россияне смогут предъявлять электронный паспорт в салонах связи и больницах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Портал "Госуслуги". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал "Госуслуги" для подтверждения личности в салонах связи и больницах, говорится в постановлении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, с 27 февраля стартует четвертый этап выполнения мероприятий, направленных на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о "цифровом паспорте".
Согласно документу, россияне смогут предъявлять "цифровой паспорт" оператору связи для оказания услуг связи, а также применять его для подтверждения личности в частных медицинских клиниках - при условии, что ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в таких организациях.
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян с сентября 2024 года.
Российский паспорт - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
14 января, 16:55
 
ОбществоБизнесРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала