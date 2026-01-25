Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/peregovory-866874708.html
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией
Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T07:13+0300
2026-01-25T07:13+0300
мировая экономика
киев
украина
дмитрий песков
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей неспособности продолжать сопротивление, заявил Гленн Дизен, профессор Юго-Восточного университетa Норвегии, в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.По его словам, с углублением политического кризиса начнётся цепная реакция, которая сделает невозможным управление армией и государством, что приведет к полной реализации требований России."Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, а возможности для самостоятельных решений Украины уменьшаются из-за наступлений российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html
https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866856469.html
киев
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b3f312102d42030ae87f4c0bcfcfdec2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, украина, дмитрий песков, запад, общество
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ЗАПАД, Общество
07:13 25.01.2026
 
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией

Профессор Дизен: Украина примет условия России из-за внутренних проблем

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины на столе
Флаги России и Украины на столе - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Флаги России и Украины на столе. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей неспособности продолжать сопротивление, заявил Гленн Дизен, профессор Юго-Восточного университетa Норвегии, в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Безоговорочная капитуляция": в США раскрыли, что сейчас происходит в Киеве
Вчера, 07:23
По его словам, с углублением политического кризиса начнётся цепная реакция, которая сделает невозможным управление армией и государством, что приведет к полной реализации требований России.
"Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, а возможности для самостоятельных решений Украины уменьшаются из-за наступлений российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
Президент Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину
Вчера, 07:01
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАДмитрий ПесковЗАПАДОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала