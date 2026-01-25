"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией

https://1prime.ru/20260125/peregovory-866874708.html
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей неспособности продолжать сопротивление, заявил Гленн Дизен, профессор Юго-Восточного университетa Норвегии, в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.По его словам, с углублением политического кризиса начнётся цепная реакция, которая сделает невозможным управление армией и государством, что приведет к полной реализации требований России."Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, а возможности для самостоятельных решений Украины уменьшаются из-за наступлений российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
