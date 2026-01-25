https://1prime.ru/20260125/peregovory-866874708.html

"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией

"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией - 25.01.2026, ПРАЙМ

"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией

Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T07:13+0300

2026-01-25T07:13+0300

2026-01-25T07:13+0300

мировая экономика

киев

украина

дмитрий песков

запад

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внутреннее напряжение на Украине значительно ослабит позиции Киева, настолько, что страна будет вынуждена согласиться с условиями России в силу своей неспособности продолжать сопротивление, заявил Гленн Дизен, профессор Юго-Восточного университетa Норвегии, в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.По его словам, с углублением политического кризиса начнётся цепная реакция, которая сделает невозможным управление армией и государством, что приведет к полной реализации требований России."Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, а возможности для самостоятельных решений Украины уменьшаются из-за наступлений российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.

https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html

https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866856469.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, украина, дмитрий песков, запад, общество