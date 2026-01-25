Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине - 25.01.2026
Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине
Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине - 25.01.2026, ПРАЙМ
Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во взаимодействии с Москвой и своей позиции в пользу диалога, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости. Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Среди возможных кандидатов дипломаты называли Стубба. "Будучи президентом Финляндии - страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией - он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов", - сказал Мариани. По его мнению, именно исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией делает ее президента потенциально полезным участником переговоров, в отличие от многих других европейских лидеров. В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не сможет сыграть реальную роль в переговорах. "Однако без прочного и единого политического мандата со стороны ЕС даже такая авторитетная фигура, как Стубб, не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для эффективного выполнения этой роли", - отметил он.
09:34 25.01.2026
 
Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине

Мариани: Стубб мог бы стать подходящей фигурой для переговоров ЕС по Украине

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во взаимодействии с Москвой и своей позиции в пользу диалога, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.
Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Среди возможных кандидатов дипломаты называли Стубба.
"Будучи президентом Финляндии - страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией - он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов", - сказал Мариани.
По его мнению, именно исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией делает ее президента потенциально полезным участником переговоров, в отличие от многих других европейских лидеров.
В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не сможет сыграть реальную роль в переговорах.
"Однако без прочного и единого политического мандата со стороны ЕС даже такая авторитетная фигура, как Стубб, не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для эффективного выполнения этой роли", - отметил он.
