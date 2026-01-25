https://1prime.ru/20260125/peregovory-866877626.html

Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине

Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине - 25.01.2026, ПРАЙМ

Евродепутат назвал кандидата на роль переговорщика по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T09:34+0300

2026-01-25T09:34+0300

2026-01-25T09:34+0300

политика

россия

мировая экономика

финляндия

франция

италия

александр стубб

тьерри мариани

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во взаимодействии с Москвой и своей позиции в пользу диалога, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости. Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Среди возможных кандидатов дипломаты называли Стубба. "Будучи президентом Финляндии - страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией - он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов", - сказал Мариани. По его мнению, именно исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией делает ее президента потенциально полезным участником переговоров, в отличие от многих других европейских лидеров. В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не сможет сыграть реальную роль в переговорах. "Однако без прочного и единого политического мандата со стороны ЕС даже такая авторитетная фигура, как Стубб, не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для эффективного выполнения этой роли", - отметил он.

https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866875683.html

финляндия

франция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, финляндия, франция, италия, александр стубб, тьерри мариани, ес, politico