СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса - 25.01.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса
Соединённые Штаты и Украина обсуждали возможность размещения вооружённых сил нейтральных стран в регионе Донбасса, сообщает The New York Times. | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Соединённые Штаты и Украина обсуждали возможность размещения вооружённых сил нейтральных стран в регионе Донбасса, сообщает The New York Times. "Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", — говорится в материале.В статье акцентируется внимание на том, что Россия категорически против ввода войск НАТО на территорию Украины, а также требует вывода украинской армии из Донбасса. В ОАЭ накануне завершились двухдневные переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Эти обсуждения проходили в закрытом режиме и касались нерешённых аспектов американского мирного плана. Делегацию России возглавлял адмирал Игорь Костюков, который является начальником Главного управления Генштаба ВС. В переговорах также принимал участие генерал-лейтенант Александр Зорин, занимавшийся вопросами обмена пленными. МИД России ранее заявлял, что любые планы ввода войск стран НАТО в постсоветскую зону категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве отмечали, что заявления Великобритании и других европейских стран о возможности размещения военного контингента являются провокационными и могут способствовать продолжению вооружённых действий.
15:52 25.01.2026 (обновлено: 15:53 25.01.2026)
 
СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса

NYT: США и Украина обсуждали размещение нейтральных войск в Донбассе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Соединённые Штаты и Украина обсуждали возможность размещения вооружённых сил нейтральных стран в регионе Донбасса, сообщает The New York Times.
"Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе
15:52
В статье акцентируется внимание на том, что Россия категорически против ввода войск НАТО на территорию Украины, а также требует вывода украинской армии из Донбасса.
В ОАЭ накануне завершились двухдневные переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Эти обсуждения проходили в закрытом режиме и касались нерешённых аспектов американского мирного плана. Делегацию России возглавлял адмирал Игорь Костюков, который является начальником Главного управления Генштаба ВС. В переговорах также принимал участие генерал-лейтенант Александр Зорин, занимавшийся вопросами обмена пленными.
МИД России ранее заявлял, что любые планы ввода войск стран НАТО в постсоветскую зону категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве отмечали, что заявления Великобритании и других европейских стран о возможности размещения военного контингента являются провокационными и могут способствовать продолжению вооружённых действий.
Флаги России и Украины на столе - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией
07:13
 
Заголовок открываемого материала