СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса
25.01.2026
СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса
Соединённые Штаты и Украина обсуждали возможность размещения вооружённых сил нейтральных стран в регионе Донбасса, сообщает The New York Times.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Соединённые Штаты и Украина обсуждали возможность размещения вооружённых сил нейтральных стран в регионе Донбасса, сообщает The New York Times. "Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", — говорится в материале.В статье акцентируется внимание на том, что Россия категорически против ввода войск НАТО на территорию Украины, а также требует вывода украинской армии из Донбасса. В ОАЭ накануне завершились двухдневные переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Эти обсуждения проходили в закрытом режиме и касались нерешённых аспектов американского мирного плана. Делегацию России возглавлял адмирал Игорь Костюков, который является начальником Главного управления Генштаба ВС. В переговорах также принимал участие генерал-лейтенант Александр Зорин, занимавшийся вопросами обмена пленными. МИД России ранее заявлял, что любые планы ввода войск стран НАТО в постсоветскую зону категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации конфликта. В министерстве отмечали, что заявления Великобритании и других европейских стран о возможности размещения военного контингента являются провокационными и могут способствовать продолжению вооружённых действий.
СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса
