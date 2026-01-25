Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков - 25.01.2026
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. "Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что, избавившись от эфемерной зависимости от России, Европа стала теперь точно зависеть от США. "Зависимость от России была эфемерная, это была обоюдная зависимость. Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Зависимость Европы от России в энергетике была эфемерной, заявил Песков

Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. "Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что, избавившись от эфемерной зависимости от России, Европа стала теперь точно зависеть от США.
"Зависимость от России была эфемерная, это была обоюдная зависимость. Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Заголовок открываемого материала