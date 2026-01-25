https://1prime.ru/20260125/peskov-866881924.html
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике - 25.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике
Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента... | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции. А сейчас, когда они (европейцы - ред.) отказались сознательно от одного из главных мировых продавцов, они попали зависимость к другому главному мировому продавцу, который диктует условия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике
Песков: Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой конкуренции