Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике - 25.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике
Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:45+0300
2026-01-25T14:45+0300
энергетика
россия
европа
сша
рф
дмитрий песков
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции. А сейчас, когда они (европейцы - ред.) отказались сознательно от одного из главных мировых продавцов, они попали зависимость к другому главному мировому продавцу, который диктует условия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
европа
сша
рф
россия, европа, сша, рф, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, РФ, Дмитрий Песков
14:45 25.01.2026
 
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике

Песков: Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой конкуренции

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции, а США диктуют европейцам условия в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции. А сейчас, когда они (европейцы - ред.) отказались сознательно от одного из главных мировых продавцов, они попали зависимость к другому главному мировому продавцу, который диктует условия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
NYP: Украина предложила США продавать свои энергоресурсы Европе
3 октября 2025, 08:57
 
ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАСШАРФДмитрий Песков
 
 
