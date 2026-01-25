https://1prime.ru/20260125/peskov-866882308.html

США спешат в процессе украинского урегулирования, заявил Песков

2026-01-25T15:27+0300

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

