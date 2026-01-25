Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявил Песков - 25.01.2026, ПРАЙМ
Политика
США спешат в процессе украинского урегулирования, заявил Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ПРАЙМ
15:27 25.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Карпов
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Кремль. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
