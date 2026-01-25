https://1prime.ru/20260125/postavki--866880430.html

Россия вошла в пятерку основных покупателей косметики у Китая

Россия вошла в пятерку основных покупателей косметики у Китая - 25.01.2026, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку основных покупателей косметики у Китая

Поставки косметики из Китая в Россию по итогам прошлого года выросли на треть до рекордных значений, что позволило ей занять пятое место среди импортеров этих... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T12:11+0300

2026-01-25T12:11+0300

2026-01-25T12:11+0300

экономика

бизнес

россия

китай

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Поставки косметики из Китая в Россию по итогам прошлого года выросли на треть до рекордных значений, что позволило ей занять пятое место среди импортеров этих товаров из Поднебесной, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Суммарный экспорт в РФ декоративной и уходовой косметики из КНР в 2025 году вырос на 36,7% и составил 155,2 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. Среди основных покупателей косметики у Китая Россия расположилась на пятом месте, поднявшись на него с восьмой строчки годом ранее. Также в пятерке расположились США с закупками на 942,5 миллиона долларов, Великобритания (на 305,3 миллиона), Индонезия (на 291,5 миллиона) и Нидерланды (на 159,4 миллиона долларов). Больше всего россияне закупили уходовой косметики - на 86,1 миллиона долларов. Также спросом пользовались средства для макияжа губ, их было поставлено на 26,4 миллиона долларов, и глаз (на 25,8 миллиона), пудры (на 14,2 миллиона) и средства для маникюра и педикюра (на 2,7 миллиона долларов). За год Поднебесная сильнее всего нарастила экспорт в Россию уходовой косметики - в 1,6 раза, пудр - в 1,5 раза и средств для макияжа губ - на треть, а сократила поставки средств для ногтей (на 44%) и косметики для глаз (на 4%).

https://1prime.ru/20260125/rossiya--866877459.html

китай

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, сша