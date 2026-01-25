https://1prime.ru/20260125/primorsk-866881136.html

В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в Запорожской области планируется строительство федерального круглогодичного курорта "Приморск", которое завершат к 2035 году. Ответственными за реализацию планов назначены исполнительные органы власти Запорожской области, Минстрой РФ, Минэкономразвития РФ, а также Минздрав РФ, Минприроды РФ и Роснедра во взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ". В 2024 году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что новый курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч гектаров. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года.

