В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт
2026-01-25T13:25+0300
2026-01-25T13:25+0300
бизнес
россия
рф
запорожская область
минприроды
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866880835_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_f0b8def508f469cf4bb7ad0900d099d9.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в Запорожской области планируется строительство федерального круглогодичного курорта "Приморск", которое завершат к 2035 году. Ответственными за реализацию планов назначены исполнительные органы власти Запорожской области, Минстрой РФ, Минэкономразвития РФ, а также Минздрав РФ, Минприроды РФ и Роснедра во взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ". В 2024 году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что новый курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч гектаров. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года.
бизнес, россия, рф, запорожская область, минприроды, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Запорожская область, Минприроды, Роснедра
13:25 25.01.2026
 
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт

Строительство курорта "Приморск" на Азове завершат к 2035 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в Запорожской области планируется строительство федерального круглогодичного курорта "Приморск", которое завершат к 2035 году.
Ответственными за реализацию планов назначены исполнительные органы власти Запорожской области, Минстрой РФ, Минэкономразвития РФ, а также Минздрав РФ, Минприроды РФ и Роснедра во взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ".
В 2024 году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что новый курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч гектаров. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года.
БизнесРОССИЯРФЗапорожская областьМинприродыРоснедра
 
 
