https://1prime.ru/20260125/primorsk-866881136.html
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт
Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T13:25+0300
2026-01-25T13:25+0300
2026-01-25T13:25+0300
бизнес
россия
рф
запорожская область
минприроды
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866880835_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_f0b8def508f469cf4bb7ad0900d099d9.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в Запорожской области планируется строительство федерального круглогодичного курорта "Приморск", которое завершат к 2035 году. Ответственными за реализацию планов назначены исполнительные органы власти Запорожской области, Минстрой РФ, Минэкономразвития РФ, а также Минздрав РФ, Минприроды РФ и Роснедра во взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ". В 2024 году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что новый курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч гектаров. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года.
https://1prime.ru/20260123/aviareysy-866830771.html
рф
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866880835_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b7c63efde81b3c2512569d8bc0348672.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, запорожская область, минприроды, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Запорожская область, Минприроды, Роснедра
В Запорожской области хотят построить круглогодичный курорт
Строительство курорта "Приморск" на Азове завершат к 2035 году