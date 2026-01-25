https://1prime.ru/20260125/pushilin-866886577.html
Пушилин сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
2026-01-25T19:34+0300
россия
денис пушилин
вс рф
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На краснолиманском направлении мы фиксируем продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево. Также фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи самого Красного Лимана ", - сообщил Пушилин в своем канале в Max.
