Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком", - написал член комитета Совфеда в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что курс президента США Дональда Трампа на присоединение Гренландии — это не его странный каприз, а попытка серьезно усилить позиции США на новой "линии фронта". "Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, "огромным и неудобно расположенным куском льда". Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии", - констатировал парламентарий. Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

