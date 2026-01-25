Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/pushkov-866887186.html
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии - 25.01.2026, ПРАЙМ
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T19:53+0300
2026-01-25T19:53+0300
россия
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
алексей пушков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:261:2717:1789_1920x0_80_0_0_132ab189dcccfe66c45fdd46b63c46fd.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком", - написал член комитета Совфеда в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что курс президента США Дональда Трампа на присоединение Гренландии — это не его странный каприз, а попытка серьезно усилить позиции США на новой "линии фронта". "Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, "огромным и неудобно расположенным куском льда". Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии", - констатировал парламентарий. Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
https://1prime.ru/20260123/tramp-866852195.html
гренландия
сша
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:6:2717:2044_1920x0_80_0_0_87c045b61447f3fada686742b6a5c82a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гренландия, сша, арктика, дональд трамп, алексей пушков, в мире
РОССИЯ, Гренландия, США, АРКТИКА, Дональд Трамп, Алексей Пушков, В мире
19:53 25.01.2026
 
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии

Пушков: Арктика стала новой линией разлома между Западом и Востоком

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Гренландии показывает, что Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"История вокруг Гренландии говорит о том, что в 2026-м году Арктика выдвигается на первый план как регион геополитического соперничества и становится новой линией разлома между геополитическим Западом и геополитическим Востоком", - написал член комитета Совфеда в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что курс президента США Дональда Трампа на присоединение Гренландии — это не его странный каприз, а попытка серьезно усилить позиции США на новой "линии фронта".
"Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, "огромным и неудобно расположенным куском льда". Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии", - констатировал парламентарий.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп
23 января, 23:56
 
РОССИЯГренландияСШААРКТИКАДональд ТрампАлексей ПушковВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала