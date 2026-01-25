Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского - 25.01.2026
В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского
В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского
Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби открывают перспективу скорой встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром... | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби открывают перспективу скорой встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает американский портал Axios."Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — приводится в материале реплика участника переговорного процесса с американской стороны.Сообщается, что успешное завершение обсуждений в Абу-Даби может способствовать тому, что следующая встреча состоится уже в Москве."Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — ссылается портал на слова американского функционера.Перед этим в ОАЭ прошли двухдневные закрытые переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сосредоточенные на вопросах безопасности и нерешенных аспектах мирного плана США. Российскую делегацию возглавлял адмирал Игорь Костюков, глава Главного управления Генштаба ВС. Среди участников также был генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в обсуждениях по обмену пленными.Ожидается, что официальные лица из России, США и Украины вскоре предоставят информацию о результатах встреч. Владимир Зеленский заявил, что делегациям удалось обсудить множество тем, включая возможные условия для завершения конфликта. Следующий раунд переговоров может пройти на следующей неделе в ОАЭ.
07:22 25.01.2026
 
В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского

Axios: переговоры в Абу-Даби значительно приблизили встречу Путина и Зеленского

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби открывают перспективу скорой встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает американский портал Axios.
"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — приводится в материале реплика участника переговорного процесса с американской стороны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Вчера, 07:17
Сообщается, что успешное завершение обсуждений в Абу-Даби может способствовать тому, что следующая встреча состоится уже в Москве.
"Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — ссылается портал на слова американского функционера.
Перед этим в ОАЭ прошли двухдневные закрытые переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сосредоточенные на вопросах безопасности и нерешенных аспектах мирного плана США. Российскую делегацию возглавлял адмирал Игорь Костюков, глава Главного управления Генштаба ВС. Среди участников также был генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в обсуждениях по обмену пленными.
Ожидается, что официальные лица из России, США и Украины вскоре предоставят информацию о результатах встреч. Владимир Зеленский заявил, что делегациям удалось обсудить множество тем, включая возможные условия для завершения конфликта. Следующий раунд переговоров может пройти на следующей неделе в ОАЭ.
Флаги России и Украины на столе - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе рассказали о переговорах с Россией
07:13
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийАбу-ДабиОбществоВладимир Путин
 
 
