https://1prime.ru/20260125/putin-866875141.html

В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского

В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского - 25.01.2026, ПРАЙМ

В США рассказали о вероятности встречи Путина и Зеленского

Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби открывают перспективу скорой встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T07:22+0300

2026-01-25T07:22+0300

2026-01-25T07:22+0300

мировая экономика

сша

украина

владимир зеленский

абу-даби

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби открывают перспективу скорой встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает американский портал Axios."Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — приводится в материале реплика участника переговорного процесса с американской стороны.Сообщается, что успешное завершение обсуждений в Абу-Даби может способствовать тому, что следующая встреча состоится уже в Москве."Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", — ссылается портал на слова американского функционера.Перед этим в ОАЭ прошли двухдневные закрытые переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сосредоточенные на вопросах безопасности и нерешенных аспектах мирного плана США. Российскую делегацию возглавлял адмирал Игорь Костюков, глава Главного управления Генштаба ВС. Среди участников также был генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в обсуждениях по обмену пленными.Ожидается, что официальные лица из России, США и Украины вскоре предоставят информацию о результатах встреч. Владимир Зеленский заявил, что делегациям удалось обсудить множество тем, включая возможные условия для завершения конфликта. Следующий раунд переговоров может пройти на следующей неделе в ОАЭ.

https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866857078.html

https://1prime.ru/20260125/peregovory-866874708.html

сша

украина

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, абу-даби, общество , владимир путин