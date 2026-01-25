Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии - 25.01.2026
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии - 25.01.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано, сообщили... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T15:13+0300
2026-01-25T15:13+0300
здоровье
общество
россия
индия
роспотребнадзор
independent
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. “По сообщениям СМИ в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.
15:13 25.01.2026
 
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор: случаи завоза вируса Нипах в Россию не зарегистрированы

© РИА Новости . Павел Бедняков
Роспотребнадзор
Роспотребнадзор. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.
“По сообщениям СМИ в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.
