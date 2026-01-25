https://1prime.ru/20260125/rospotrebnadzor-866882077.html
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии
2026-01-25T15:13+0300
здоровье
общество
россия
индия
роспотребнадзор
independent
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. “По сообщениям СМИ в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.
индия
