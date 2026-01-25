Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников - 25.01.2026
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников - 25.01.2026, ПРАЙМ
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников
В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА... | 25.01.2026, ПРАЙМ
общество
бизнес
россия
москва
рф
краснодарский край
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные в картотеке судебных дел данные. Так, в 2024 и 2025 годах вынесены 14 и 20 обвинительных приговоров по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суды в пяти случаях назначили штрафы, в двух - исправительные работы, в 10 случаях - обязательные работы, а еще в 10 случаях - лишение свободы, в том числе по четырем делам фигурантов отправили в колонию-поселение, по одному - в колонию общего режима, по двум - в колонию строгого режима, а по трем ограничились условным сроком. Суды в России в 2024 году вынесли постановление о применении к виновному принудительных мер медицинского характера по одному уголовному делу о порче воинских памятников, а в 2025 году - еще по шести таким делам. Москва и Краснодарский край лидируют по числу приговоров по этим уголовным делам - в этих регионах вынесено по пять решений. За ними следуют Ростовская и Челябинская области, где вынесены по четыре судебных решения, включая постановления о принудительных мерах медицинского характера. Помимо этого, в судах были прекращены два уголовных дела – одно в 2024 году в Амурской области за примирением сторон и еще одно в 2025 году в Хабаровском крае в связи со смертью обвиняемого. В настоящее время по одному такому делу рассматривают в судах восьми регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Башкирии, Смоленской, Калининградской, Новгородской и Ростовской областей.
москва
рф
краснодарский край
общество , бизнес, россия, москва, рф, краснодарский край
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Краснодарский край
07:02 25.01.2026
 
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников

В России за два года вынесли 43 решения суда по делам о порче воинских памятников

