https://1prime.ru/20260125/rossija-866874519.html

В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников

В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников - 25.01.2026, ПРАЙМ

В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче воинских памятников

В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T07:02+0300

2026-01-25T07:02+0300

2026-01-25T07:02+0300

общество

бизнес

россия

москва

рф

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866874519.jpg?1769313766

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные в картотеке судебных дел данные. Так, в 2024 и 2025 годах вынесены 14 и 20 обвинительных приговоров по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суды в пяти случаях назначили штрафы, в двух - исправительные работы, в 10 случаях - обязательные работы, а еще в 10 случаях - лишение свободы, в том числе по четырем делам фигурантов отправили в колонию-поселение, по одному - в колонию общего режима, по двум - в колонию строгого режима, а по трем ограничились условным сроком. Суды в России в 2024 году вынесли постановление о применении к виновному принудительных мер медицинского характера по одному уголовному делу о порче воинских памятников, а в 2025 году - еще по шести таким делам. Москва и Краснодарский край лидируют по числу приговоров по этим уголовным делам - в этих регионах вынесено по пять решений. За ними следуют Ростовская и Челябинская области, где вынесены по четыре судебных решения, включая постановления о принудительных мерах медицинского характера. Помимо этого, в судах были прекращены два уголовных дела – одно в 2024 году в Амурской области за примирением сторон и еще одно в 2025 году в Хабаровском крае в связи со смертью обвиняемого. В настоящее время по одному такому делу рассматривают в судах восьми регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Башкирии, Смоленской, Калининградской, Новгородской и Ростовской областей.

москва

рф

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, москва, рф, краснодарский край