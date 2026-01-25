Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260125/rossiya--866877459.html
Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз
Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз - 25.01.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз
Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T08:55+0300
2026-01-25T08:55+0300
экономика
россия
китай
рф
афганистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/76/843037655_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_fc13c7eccb02e527111a2d813e4e0fa5.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за 2025 год КНР импортировала из РФ орехов (кедровых в скорлупе и без нее) на 34,6 миллиона долларов - максимум за два года. После просадки в 2024 году, поставки выросли в 6,4 раза. Месячный объем поставок начал активно расти в конце прошлого года. После резкого прироста в сентябре до 3,1 миллиона долларов с 336 тысяч долларов в августе, поставки постепенно увеличивались, пока не достигли 12,95 миллиона в декабре - в 11,8 раза больше в годовом выражении и в полтора раза больше в месячном. Такой ежемесячный уровень поставок стал максимальным с апреля 2023 года. При этом по итогам года Россия заняла третье место среди поставщиков кедровых орехов в Поднебесную - Афганистана (79,7 миллиона долларов), Монголии (41,9 миллиона) и Пакистана (17,9 миллиона).
https://1prime.ru/20260124/yabloki-866862916.html
китай
рф
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/76/843037655_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f38d2f8a15bbad928c99425c68e607f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, афганистан
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, АФГАНИСТАН
08:55 25.01.2026
 
Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз

Поставки кедровых орехов из России в КНР выросли более чем в шесть раз

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНеочищенные кедровые орехи
Неочищенные кедровые орехи - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Неочищенные кедровые орехи. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, за 2025 год КНР импортировала из РФ орехов (кедровых в скорлупе и без нее) на 34,6 миллиона долларов - максимум за два года. После просадки в 2024 году, поставки выросли в 6,4 раза.
Месячный объем поставок начал активно расти в конце прошлого года. После резкого прироста в сентябре до 3,1 миллиона долларов с 336 тысяч долларов в августе, поставки постепенно увеличивались, пока не достигли 12,95 миллиона в декабре - в 11,8 раза больше в годовом выражении и в полтора раза больше в месячном. Такой ежемесячный уровень поставок стал максимальным с апреля 2023 года.
При этом по итогам года Россия заняла третье место среди поставщиков кедровых орехов в Поднебесную - Афганистана (79,7 миллиона долларов), Монголии (41,9 миллиона) и Пакистана (17,9 миллиона).
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Грузия нарастила поставки яблок в Россию до исторического максимума
Вчера, 16:01
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФАФГАНИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала