Россия нарастила поставки кедровых орехов в Китай в шесть раз
2026-01-25T08:55+0300
2026-01-25T08:55+0300
2026-01-25T08:55+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Поставки кедровых орехов из России в Китай в прошлом году выросли более чем в шесть раз, РФ заняла третье место среди поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за 2025 год КНР импортировала из РФ орехов (кедровых в скорлупе и без нее) на 34,6 миллиона долларов - максимум за два года. После просадки в 2024 году, поставки выросли в 6,4 раза. Месячный объем поставок начал активно расти в конце прошлого года. После резкого прироста в сентябре до 3,1 миллиона долларов с 336 тысяч долларов в августе, поставки постепенно увеличивались, пока не достигли 12,95 миллиона в декабре - в 11,8 раза больше в годовом выражении и в полтора раза больше в месячном. Такой ежемесячный уровень поставок стал максимальным с апреля 2023 года. При этом по итогам года Россия заняла третье место среди поставщиков кедровых орехов в Поднебесную - Афганистана (79,7 миллиона долларов), Монголии (41,9 миллиона) и Пакистана (17,9 миллиона).
