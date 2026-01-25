https://1prime.ru/20260125/rossiya-866888625.html

Захарова поздравила учащихся с Днем студента

2026-01-25T20:40+0300

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию. В России 25 января отмечается День российского студенчества. "Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия", - сказала Захарова на Дне единого студенчества в национальном центре "Россия". Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна. "Мне кажется, они (студенты - ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию", - отметила Захарова. По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.

