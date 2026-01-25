https://1prime.ru/20260125/rossiya-866888625.html
Захарова поздравила учащихся с Днем студента
Захарова поздравила учащихся с Днем студента - 25.01.2026, ПРАЙМ
Захарова поздравила учащихся с Днем студента
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:40+0300
2026-01-25T20:40+0300
2026-01-25T20:40+0300
общество
технологии
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853250809_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_13ae35a845e2a80c1bfa7e632f1c155e.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию. В России 25 января отмечается День российского студенчества. "Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия", - сказала Захарова на Дне единого студенчества в национальном центре "Россия". Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна. "Мне кажется, они (студенты - ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию", - отметила Захарова. По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.
https://1prime.ru/20260123/stipendiya-866845985.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853250809_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_5c0eb6324777dff8c7485fe988787e1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии, мария захарова, мид рф
Общество , Технологии, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова поздравила учащихся с Днем студента
Захарова поздравила учащихся с Днем российского студенчества
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
"Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия", - сказала Захарова
на Дне единого студенчества в национальном центре "Россия".
Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна.
"Мне кажется, они (студенты - ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию", - отметила Захарова.
По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.
В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений