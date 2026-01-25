https://1prime.ru/20260125/rossiya-866894176.html

Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов

Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов - 25.01.2026, ПРАЙМ

Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов

Санкт-Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T23:36+0300

2026-01-25T23:36+0300

2026-01-25T23:36+0300

россия

малайзия

санкт-петербург

александр беглов

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в воскресенье в Смольном состоялась встреча Беглова c Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. "Возглавляемая Вами делегация находится здесь в дни, когда Город-Герой Ленинград отмечает День полного освобождения от фашистской блокады. Благодарю Вас за внимание к героической истории нашего города и страны", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Члены делегации посетили экспозицию "Ленрезерв", где представлена уникальная коллекция военной техники, оружия и личных вещей времен блокады Ленинграда, а также познакомились в Смольном с музеем "Павильон" — подземным штабом, откуда велось руководство городом. По словам губернатора, у гостей города в ближайшие дни будет насыщенная программа — предстоит посещение нескольких компаний и промышленных предприятий. "Александр Беглов отметил, что Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией", - говорится в сообщении. Губернатор пригласил представителей Малайзии принять участие в крупных международных форумах, которые проводятся в Петербурге. Это будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в деловой и гуманитарной сферах. Сообщается, что Петербург готов развивать сотрудничество в высокотехнологичных областях, включая энергетику, биотехнологии и медицину, телекоммуникации, а также в сфере образования. Беглов пожелал гостям ярких впечатлений от знакомства с Эрмитажем. Губернатор выразил уверенность, что визит Верховного правителя Малайзии послужит импульсом для дальнейшего развития дружественных отношений. "Желаю всем, чтобы дружба России и Малайзии развивалась уверенно. Благополучия и процветания народам наших стран", — отметил Беглов.

https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702976.html

малайзия

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, малайзия, санкт-петербург, александр беглов, в мире