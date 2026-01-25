Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.01.2026
Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов
Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов - 25.01.2026, ПРАЙМ
Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов
Санкт-Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. | 25.01.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в воскресенье в Смольном состоялась встреча Беглова c Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. "Возглавляемая Вами делегация находится здесь в дни, когда Город-Герой Ленинград отмечает День полного освобождения от фашистской блокады. Благодарю Вас за внимание к героической истории нашего города и страны", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Члены делегации посетили экспозицию "Ленрезерв", где представлена уникальная коллекция военной техники, оружия и личных вещей времен блокады Ленинграда, а также познакомились в Смольном с музеем "Павильон" — подземным штабом, откуда велось руководство городом. По словам губернатора, у гостей города в ближайшие дни будет насыщенная программа — предстоит посещение нескольких компаний и промышленных предприятий. "Александр Беглов отметил, что Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией", - говорится в сообщении. Губернатор пригласил представителей Малайзии принять участие в крупных международных форумах, которые проводятся в Петербурге. Это будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в деловой и гуманитарной сферах. Сообщается, что Петербург готов развивать сотрудничество в высокотехнологичных областях, включая энергетику, биотехнологии и медицину, телекоммуникации, а также в сфере образования. Беглов пожелал гостям ярких впечатлений от знакомства с Эрмитажем. Губернатор выразил уверенность, что визит Верховного правителя Малайзии послужит импульсом для дальнейшего развития дружественных отношений. "Желаю всем, чтобы дружба России и Малайзии развивалась уверенно. Благополучия и процветания народам наших стран", — отметил Беглов.
23:36 25.01.2026
 
Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, заявил Беглов

Беглов: Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в воскресенье в Смольном состоялась встреча Беглова c Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом.
"Возглавляемая Вами делегация находится здесь в дни, когда Город-Герой Ленинград отмечает День полного освобождения от фашистской блокады. Благодарю Вас за внимание к героической истории нашего города и страны", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Члены делегации посетили экспозицию "Ленрезерв", где представлена уникальная коллекция военной техники, оружия и личных вещей времен блокады Ленинграда, а также познакомились в Смольном с музеем "Павильон" — подземным штабом, откуда велось руководство городом. По словам губернатора, у гостей города в ближайшие дни будет насыщенная программа — предстоит посещение нескольких компаний и промышленных предприятий.
"Александр Беглов отметил, что Петербург заинтересован в партнерских отношениях с Малайзией", - говорится в сообщении.
Губернатор пригласил представителей Малайзии принять участие в крупных международных форумах, которые проводятся в Петербурге. Это будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в деловой и гуманитарной сферах.
Сообщается, что Петербург готов развивать сотрудничество в высокотехнологичных областях, включая энергетику, биотехнологии и медицину, телекоммуникации, а также в сфере образования. Беглов пожелал гостям ярких впечатлений от знакомства с Эрмитажем.
Губернатор выразил уверенность, что визит Верховного правителя Малайзии послужит импульсом для дальнейшего развития дружественных отношений.
"Желаю всем, чтобы дружба России и Малайзии развивалась уверенно. Благополучия и процветания народам наших стран", — отметил Беглов.
Заголовок открываемого материала