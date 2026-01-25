Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Вашингтона отменил все рейсы в воскресенье из-за непогоды
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана сообщил об отмене всех рейсов в воскресенье на фоне непогоды. "Авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту на сегодня. Снегоуборочная команда аэропорта активно расчищает снег с лётного поля. Ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Согласно прогнозу национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
20:06 25.01.2026
 
Аэропорт Вашингтона отменил все рейсы в воскресенье из-за непогоды

Главный аэропорт Вашингтона сообщил об отмене всех рейсов на фоне непогоды

© Фото : Andrew Hazen
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана сообщил об отмене всех рейсов в воскресенье на фоне непогоды.
"Авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту на сегодня. Снегоуборочная команда аэропорта активно расчищает снег с лётного поля. Ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Согласно прогнозу национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
Заголовок открываемого материала