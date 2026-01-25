Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году - 25.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
2026-01-25T10:35+0300
2026-01-25T10:35+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Лидерами сегмента онлайн-продаж сервиса "СберАвто" в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж, подсчитали для РИА Новости в сервисе. "Наибольшая доля в структуре онлайн-продаж приходится на автомобили бренда Kia (9,5% от всех сделок), далее следуют Lada (9%), Toyota (8,5%)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные сервиса "СберАвто", входящего в экосистему "Сбера". В список лидеров попали также Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,5%), Nissan (5,5%), BMW (4%), а также Honda, Ford и Skoda (по 4%). При этом медианный чек на онлайн-покупку машины с пробегом в 2025 году составил 930 тысяч рублей, уточняет "СберАвто". Среди моделей лидерами продаж стали корейские Kia Rio (875 тысяч рублей) и Hyundai Solaris (840 тысяч рублей). Следом идут Lada Granta (650 тысяч рублей), Lada Vesta (905 тысяч рублей) и Ford Focus (640 тысяч рублей). Еще в топ-10 попали Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Ceed и Kia Sportage. "В сравнении с 2024-м годом список изменился незначительно: модели Lada Vesta и Granta уступили лидирующие позиции Kia Rio и Hyundai Solaris, а Opel Astra и Nissan Qashqai покинули рейтинг, уступив место Toyota Camry и Kia Sportage", - отмечается в сообщении.
бизнес, россия, сберавто, kia, toyota, toyota camry, bmw x5
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, СберАвто, Kia, Toyota, Toyota Camry, BMW X5
Автомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Денежный объем рынка легковых авто снизился впервые за десять лет
22 января, 10:12
 
