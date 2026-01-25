https://1prime.ru/20260125/sberavto-866878641.html

Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году

2026-01-25T10:35+0300

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Лидерами сегмента онлайн-продаж сервиса "СберАвто" в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж, подсчитали для РИА Новости в сервисе. "Наибольшая доля в структуре онлайн-продаж приходится на автомобили бренда Kia (9,5% от всех сделок), далее следуют Lada (9%), Toyota (8,5%)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные сервиса "СберАвто", входящего в экосистему "Сбера". В список лидеров попали также Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,5%), Nissan (5,5%), BMW (4%), а также Honda, Ford и Skoda (по 4%). При этом медианный чек на онлайн-покупку машины с пробегом в 2025 году составил 930 тысяч рублей, уточняет "СберАвто". Среди моделей лидерами продаж стали корейские Kia Rio (875 тысяч рублей) и Hyundai Solaris (840 тысяч рублей). Следом идут Lada Granta (650 тысяч рублей), Lada Vesta (905 тысяч рублей) и Ford Focus (640 тысяч рублей). Еще в топ-10 попали Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Ceed и Kia Sportage. "В сравнении с 2024-м годом список изменился незначительно: модели Lada Vesta и Granta уступили лидирующие позиции Kia Rio и Hyundai Solaris, а Opel Astra и Nissan Qashqai покинули рейтинг, уступив место Toyota Camry и Kia Sportage", - отмечается в сообщении.

