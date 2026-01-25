https://1prime.ru/20260125/skhema-866878796.html
Россиян предупредили о схеме мошенников с расследованием убийства соседа
Россиян предупредили о схеме мошенников с расследованием убийства соседа - 25.01.2026
Россиян предупредили о схеме мошенников с расследованием убийства соседа
Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости. | 25.01.2026, ПРАЙМ
мошенничество
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости. Телефонные мошенники связываются с гражданами от лица участковых полиции, сообщают об "убийстве" соседа или соседки и предупреждают о том, что вскоре будет проведена профилактическая беседа с жильцами дома. Затем злоумышленники просят жертву помочь в расследовании тяжкого преступления. И под различными предлогами, в том числе проведения секретной операции, вынуждают снять деньги со счетов и передать курьеру. Более того, злоумышленники запрещают жертве общаться с родственниками, а также убеждают в том, что об операции по поимке "особо опасного преступника" никто не должен знать.
Россиян предупредили о схеме мошенников с расследованием убийства соседа
Мошенники обманывают россиян под предлогом поимки якобы убийцы соседа
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники связываются с гражданами от лица участковых полиции, сообщают об "убийстве" соседа или соседки и предупреждают о том, что вскоре будет проведена профилактическая беседа с жильцами дома. Затем злоумышленники просят жертву помочь в расследовании тяжкого преступления.
И под различными предлогами, в том числе проведения секретной операции, вынуждают снять деньги со счетов и передать курьеру. Более того, злоумышленники запрещают жертве общаться с родственниками, а также убеждают в том, что об операции по поимке "особо опасного преступника" никто не должен знать.
