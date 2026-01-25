https://1prime.ru/20260125/skhema-866878796.html

Россиян предупредили о схеме мошенников с расследованием убийства соседа

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости. Телефонные мошенники связываются с гражданами от лица участковых полиции, сообщают об "убийстве" соседа или соседки и предупреждают о том, что вскоре будет проведена профилактическая беседа с жильцами дома. Затем злоумышленники просят жертву помочь в расследовании тяжкого преступления. И под различными предлогами, в том числе проведения секретной операции, вынуждают снять деньги со счетов и передать курьеру. Более того, злоумышленники запрещают жертве общаться с родственниками, а также убеждают в том, что об операции по поимке "особо опасного преступника" никто не должен знать.

